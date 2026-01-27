Télévision. Matt Pokora au cœur d'une expérience profondément humaine

Intitulée Sur la route, l'histoire d'un voyage extraordinaire, cette série documentaire suivra Matt Pokora au Québec aux côtés de Jeanne, Laurène, Loéline, Cyril, Marin et Théo. A plus de 5 000 kilomètres de chez eux, ces six jeunes adultes porteurs de trisomie 21 vont vivre une aventure marquée par la découverte, le dépassement de soi et de fortes émotions.

Au fil des épisodes, le handicap passe au second plan pour laisser place à la spontanéité, à l'amitié et à la richesse des parcours de chacun. Pour ce programme inédit de Gulli, le chanteur met sa carrière entre parenthèses afin de devenir guide, repère et compagnon de route.

Un format à succès adapté en France

Sur la route est l'adaptation française du programme belge Down the Road, lancé en 2018 et largement salué pour son regard juste et sans filtre sur la trisomie 21. Déjà décliné dans plusieurs pays européens et récompensé pour son impact sociétal, le concept arrive enfin en France avec la volonté de casser les préjugés et de valoriser des parcours inspirants.

Si la date de diffusion sur Gulli n'a pas encore été dévoilée, une chose est certaine : cette série documentaire s'annonce comme l'un des programmes les plus touchants, porté par Matt Pokora, plus authentique et engagé que jamais.