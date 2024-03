Calvados. Un périple à vélo dans les Pays baltes, diffusé sur Arte vendredi 8 mars

Elle est documentariste et photographe, il est pilote de drone et explorateur. Sophie Planque et Jérémy Vaugeois, originaire de Condé-en-Normandie, se sont lancés dans une expédition longue de 5 000 kilomètres à vélo dans les Pays baltes, le long de la mer Baltique. Tout cela en plein cœur d'un hiver que l'on imagine rude. Le fruit de leur voyage nous offre un documentaire intitulé Aux Pays des brumes, un hiver balte, diffusé sur Arte ce vendredi 8 mars à partir de 12h05.

Un véritable périple

L'objectif du voyage était ainsi "d'explorer la nature et les traditions héritées du paganisme de l'époque préchrétienne". Les deux se sont ainsi retrouvés en Lituanie et en Estonie, rencontrant une société matriarcale ou une communauté animiste, c'est à dire, une croyance dans des esprits comparables aux humains. Ce documentaire dure 53 minutes, et déjà visible en ligne jusqu'au 5 avril sur le site de la chaîne.

Les deux sont connus pour avoir déjà réalisé un autre documentaire, reconnus par les observateurs, en ralliant l'Alaska à la Patagonie, en Amérique du Sud, toujours à vélo.