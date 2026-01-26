Musique. Suzane : la chanteuse met le cap sur l'Accor Arena

L'ascension de Suzane franchit un nouveau cap décisif depuis la sortie de son album Millenium. Véritable raz-de-marée numérique, l'artiste cumule aujourd'hui plus de 40 millions de streams et 80 millions de vues.

Cette popularité se traduit par une explosion spectaculaire de sa communauté : le nombre d'abonnés sur ses réseaux sociaux ainsi que ses auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming ont été multipliés par trois, dépassant respectivement les 800 000 et les 2 millions de fidèles.

Cette réussite phénoménale s'accompagne d'une reconnaissance majeure. Suzane est officiellement nommée aux Victoires de la Musique 2026 dans la catégorie "Création Audiovisuelle" pour son clip engagé Je t'accuse. Un titre qu'elle a aussi interprété sur le plateau de la Star Academy il y a quelques semaines.

Un premier Accor Arena

Le succès se mesure surtout sur le terrain. Avec déjà 40 000 places vendues pour sa tournée nationale, Suzane affiche complet pour sa date événement au Zénith de Paris le 21 mars 2026, un sold-out avec trois mois d'avance. L'artiste franchit un nouveau cap avec l'annonce d'un concert à l'Accor Arena de Paris le 29 mai 2027. La Normandie n'échappe pas à cet engouement massif. L'artiste fera escale dans la région pour des rendez-vous très attendus :

- Caen (Le Cargö) : Samedi 31 janvier 2026 (Complet)

- Saint-Laurent-de-Cuves (Festival Papillons de Nuit) : Vendredi 22 mai 2026