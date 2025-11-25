En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Musique. Guns N' Roses : le groupe en concert à Paris en 2026

Loisir. Le groupe Guns N' Roses se prépare à débarquer en France ! 14 ans après leur dernier concert à Bercy à l'époque, la formation se produira à l'Accor Arena de Paris les 1er et 3 juillet 2026.

Publié le 25/11/2025 à 16h50 - Par Kevin
Musique. Guns N' Roses : le groupe en concert à Paris en 2026
Le groupe Guns N' Roses se produira à l'Accor Arena de Paris les 1er et 3 juillet 2026. - Youtube - Guns N' Roses

Les Guns N' Roses feront leur grand retour à l'Accor Arena à Paris les 1er et 3 juillet 2026, une première depuis 2012. Les premières places ont été mises en vente via le fan-club ce mardi matin, et d'autres ouvertures suivront cette semaine avec Mastercard, Live Nation, puis la billetterie générale vendredi, sous réserve qu'il reste des billets.

Des billets à partir de 84 euros

Côté tarifs, il faut compter 84 euros pour la fosse classique et jusqu'à 199,50 euros pour la fosse or. En tribunes, les prix varient de 84 à 216 euros selon la catégorie. Des montants élevés, liés à la rareté du groupe dans une salle de cette capacité, eux qui remplissent d'ordinaire des stades.

Malgré l'absence d'un nouvel album depuis 2008, les Guns N' Roses restent une machine de scène redoutable. Leur tournée de reformation entre 2016 et 2019 figure encore parmi les plus lucratives de l'histoire. En 2026, ils repartiront en tournée dès mars avant de rejoindre l'Europe cet été pour un passage très attendu à Paris, avec une approche plus intime.

En attendant, deux nouveaux singles, Nothin et Atlas, sortiront le 2 décembre prochain. Une mise en bouche avant un été 2026 qui s'annonce brûlant.

