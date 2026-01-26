En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Pratique. Zéro produit chimique : nettoyez votre intérieur avec une pomme de terre

Société. On la connaît surtout dans l'assiette, beaucoup moins dans le placard à produits ménagers. Pourtant, grâce à ses propriétés naturelles, la pomme de terre peut devenir une alliée étonnamment efficace pour l'entretien de votre maison.

Publié le 26/01/2026 à 17h01 - Par Aline
Fini les produits ménagers ! Les pommes de terre peuvent être une solution écologique et naturelle pour nettoyer dans votre intérieur. Découvrez quelques astuces sur Tendance Ouest - Illustration

La pomme de terre n'est pas seulement bonne dans l'assiette, elle est aussi très utile pour le ménage ! Elle contient de l'amidon, reconnu pour son pouvoir dégraissant, et de l'acide oxalique, capable de dissoudre la rouille. C'est un duo très naturel qui lui permet de nettoyer la maison, faire briller et désincruster sans produits chimiques.

Nettoyer les murs sans les abîmer

Une pomme de terre crue coupée en deux suffit à éliminer les traces de doigts et petites salissures sur les murs blancs. Frottez délicatement, puis essuyez avec un chiffon propre. Associée au sel, la pomme de terre devient un nettoyant abrasif naturel idéal pour les taches tenaces, tout en restant doux pour les surfaces.

Faire briller sols et neutraliser les odeurs

Ne gaspillez plus l'eau de cuisson des pommes de terre. Une fois refroidie, elle devient une excellente alliée pour nettoyer les sols carrelés et leur redonner de la brillance. Utilisez-la comme une eau de lavage habituelle, puis rincez.
Sur l'inox, les portes ou certains tissus résistants, la pomme de terre agit comme un nettoyant naturel : elle absorbe les odeurs et aide à éliminer les graisses légères en douceur. Pour une poêle en fonte ou un ustensile rouillé, frottez directement avec une pomme de terre crue. Son acide oxalique aide à décomposer la rouille sans effort excessif.

