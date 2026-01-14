Insolite. Le mystère des chaussettes qui disparaissent enfin élucidé (et comment y mettre fin)

Qui n'a jamais vécu ce mystère ? Après un passage en machine, une chaussette semble s'être évaporée. Pas besoin d'invoquer le fameux "monstre mangeur de chaussettes" : la raison est bien plus simple et concrète.

Pendant le lavage, certaines chaussettes peuvent glisser entre le tambour et le joint en caoutchouc, voire se coincer derrière la machine.

Heureusement, il existe des solutions simples pour éviter qu'elles ne s'évaporent à chaque lessive.

Voici quelques bonnes habitudes à adopter :

Le filet de lavage reste la méthode la plus efficace : toutes les chaussettes y sont réunies et ne peuvent plus s'échapper.

Les attacher ensemble avant lavage (avec une épingle, un clip ou en les roulant) limite fortement les pertes.

Mettre en place un petit panier dédié aux chaussettes : chaque membre de la famille y dépose ses chaussettes sales, ce qui évite qu'elles ne se dispersent avant même d'arriver dans la machine.

Vérifier le joint du tambour après chaque lavage : un geste simple et rapide qui permet souvent de récupérer des chaussettes coincées.

Eviter de surcharger la machine : une machine trop pleine augmente le risque que de petites pièces se glissent dans les interstices. Les experts recommandent de laisser 10 à 15 % d'espace libre dans le tambour.

Choisir des chaussettes identiques : acheter les mêmes modèles et les mêmes couleurs. Comme cela, il est toujours possible de reformer une paire si l'une d'entre elles disparaît.

Avec ces conseils faciles à appliquer, les chaussettes orphelines devraient vite devenir un lointain souvenir.