Société. En 2026, 25 jours de congé peuvent suffire pour décrocher 56 jours de repos !

Bonne nouvelle pour les salariés : 2026 s'annonce particulièrement généreuse. Cette année, le calendrier joue clairement en notre faveur. Résultat : en posant seulement 25 jours de congé, il est possible d'obtenir jusqu'à 56 jours de repos. La raison est simple : de nombreux jours fériés tombent au bon moment, souvent un mardi ou un jeudi. De quoi créer facilement des ponts et des week-ends prolongés, sans toucher trop vite à son compteur.

Les périodes clés à ne pas rater

Le printemps donne le ton. Autour de Pâques, quelques jours bien placés suffisent pour s'offrir une vraie coupure.

Mais le vrai trésor, c'est le mois de mai. Fête du Travail, 8 mai, Ascension, Pentecôte… Les occasions de faire des pauses s'enchaînent. Avec une bonne organisation, on peut cumuler près de 20 jours de repos en posant très peu.

L'année se termine aussi en beauté : Noël et le Nouvel An tombent un vendredi, idéal pour une longue pause hivernale.

Le conseil à retenir : anticipez. En 2026, tout le monde aura la même idée. Mieux vaut s'y prendre tôt pour profiter pleinement de cette année exceptionnelle !