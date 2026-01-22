Bien-être. Hiver et coup de blues : découvrez les bienfaits de la lumière, un allié naturel qui boost le moral

La luminothérapie est aujourd'hui reconnue comme l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la baisse de moral hivernale. Le manque de lumière naturelle perturbe notre horloge biologique et peut provoquer le fameux "blues hivernal", voire une dépression saisonnière, qui touche jusqu'à 20 % de la population dans les pays nordiques.

Pourquoi la lumière fait du bien

L'exposition quotidienne à une lumière artificielle intense (environ 10 000 lux) permet de réguler plusieurs mécanismes essentiels :

le rythme circadien, souvent déréglé par les journées trop courtes,

la mélatonine, l'hormone du sommeil,

la sérotonine, directement liée à l'humeur et à l'énergie.

Les effets positifs peuvent apparaître en quelques jours seulement.

Pour qui et comment l'utiliser ?

La luminothérapie est particulièrement bénéfique en cas de fatigue persistante, d'irritabilité ou de baisse de motivation durant l'hiver. Les spécialistes recommandent de pratiquer la luminothérapie 30 minutes par jour, de préférence le matin, à 30 à 50cm de la lampe avec une lumière blanche froide, sans UV. C'est un geste simple à intégrer dans votre routine quotidienne pour traverser l'hiver plus sereinement !