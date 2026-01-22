En ce moment J't'emmène au vent Louise ATTAQUE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bien-être. Hiver et coup de blues : découvrez les bienfaits de la lumière, un allié naturel qui boost le moral

Société. Quand les journées raccourcissent, le moral peut en prendre un coup. La luminothérapie offre une solution simple et efficace pour compenser le manque de lumière naturelle et retrouver votre énergie et votre bonne humeur en hiver.

Publié le 22/01/2026 à 11h36 - Par Aline
Bien-être. Hiver et coup de blues : découvrez les bienfaits de la lumière, un allié naturel qui boost le moral
Etes-vous victime d'une dépression saisonnière ? - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La luminothérapie est aujourd'hui reconnue comme l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la baisse de moral hivernale. Le manque de lumière naturelle perturbe notre horloge biologique et peut provoquer le fameux "blues hivernal", voire une dépression saisonnière, qui touche jusqu'à 20 % de la population dans les pays nordiques.

Pourquoi la lumière fait du bien

L'exposition quotidienne à une lumière artificielle intense (environ 10 000 lux) permet de réguler plusieurs mécanismes essentiels :

  • le rythme circadien, souvent déréglé par les journées trop courtes,
  • la mélatonine, l'hormone du sommeil,
  • la sérotonine, directement liée à l'humeur et à l'énergie.

Les effets positifs peuvent apparaître en quelques jours seulement.

Pour qui et comment l'utiliser ?

La luminothérapie est particulièrement bénéfique en cas de fatigue persistante, d'irritabilité ou de baisse de motivation durant l'hiver. Les spécialistes recommandent de pratiquer la luminothérapie 30 minutes par jour, de préférence le matin, à 30 à 50cm de la lampe avec une lumière blanche froide, sans UV. C'est un geste simple à intégrer dans votre routine quotidienne pour traverser l'hiver plus sereinement !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bien-être. Hiver et coup de blues : découvrez les bienfaits de la lumière, un allié naturel qui boost le moral
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple