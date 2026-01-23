People. Rihanna de retour en 2026 ? La rumeur d'une tournée affole les fans

Le retour de Rihanna se fait attendre depuis des années. Depuis son dernier album Anti, sorti en 2016, la chanteuse s'est faite rare côté musique, préférant se consacrer à sa marque Fenty et à sa vie de famille. Maman à trois reprises, la star a multiplié les apparitions publiques, quelques chansons ici et là pour Black Panther ou Les Schtroumpfs… sans jamais vraiment annoncer de nouvel album.

Une tournée en préparation ?

Selon The Sun, 2026 pourrait toutefois marquer un tournant. Rihanna aurait commencé à planifier une grande tournée pour l'été, après avoir dû annuler des concerts prévus à Londres en raison de sa grossesse. Une source proche assure que la musique reste "son premier amour" et que la chanteuse serait impatiente de faire découvrir ses nouveaux titres sur scène.

Si la rumeur se confirme, Rihanna rejoindrait une saison déjà dense en tournées internationales, aux côtés de stars comme Bruno Mars, BTS ou The Weeknd. Reste une inconnue : la pop star, qui évoque parfois l'envie d'un quatrième enfant avec A$AP Rocky, pourrait-elle encore changer d'avis ?