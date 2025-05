Musique. Rihanna sur la bande originale du film "Les Schtroumpfs"

C'est au tour de Rihanna, qui doublera la Schtroumpfette en VO, de dévoiler son single Friend of Mine.

Elle fait suite à Higher Love, premier extrait de la bande originale du film.

Il s'agit seulement du deuxième titre original de la chanteuse depuis son dernier album en 2016. Assez discrète sur la scène musicale, elle revient avec ce single qui fait danser tous nos héros bleus !

Rihanna, une des artistes les plus influentes et accomplies de sa génération, qui a vendu plus de 250 millions de disques dans le monde, est classée comme la 4e plus grande artiste de tous les temps selon le Billboard et a réuni plus de 120 millions de téléspectateurs lors du show de mi-temps au Superbowl de 2023. En juillet prochain, elle marque un nouveau point dans sa trajectoire en doublant la Schtroumpfette et en interprétant une partie de la bande originale du film !

Dans la version française, ce sera Sofia Essaïdi qui incarnera l'héroïne bleue.