France. Gagnez la nouvelle Nintendo Switch 2

Ecoutez Tendance Ouest et gagnez la nouvelle Nintendo Switch 2. La console qui rassemble toute la famille..

A la maison, en famille, entre amis, ou en déplacement, vous jouez quand vous voulez, où vous voulez, sur grand écran ou en mode portable.

La Nintendo Switch 2 transforme chaque partie en une expérience

Avec son grand écran haute définition, encore plus lumineux et plus fluide, des graphismes améliorés, et une puissance qui permet de jouer jusqu'en 4K sur votre télé, la Nintendo Switch 2 transforme chaque partie en une véritable expérience.

Les nouvelles manettes Joy-Con 2 sont plus précises, plus confortables, parfaites pour jouer seul, à deux, ou à plusieurs, que ce soit pour une partie rapide ou une longue soirée !

