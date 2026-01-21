Musique. Le nouveau single de Claudio Capéo est en partie normand !

Claudio Capeo a terminé l'année 2025 avec un nouvel album : Nouveau souffle. Il s'est entouré de plusieurs artistes pour le confectionner. Parmi eux, on retrouve la Caennaise Daysy et le DJ Mosimann qui lui ont proposé Qu'est-ce qu'il me restera. Ce nouveau titre permet à Claudio Capéo de faire un bilan de sa vie.

Il a d'ailleurs eu besoin de se poser un peu pour retrouver ce fameux Nouveau souffle, car il a passé près d'une décennie à parcourir les routes au rythme de ses tournées. Après cette pause salutaire, il reviendra dans les Zéniths de France.

Il sera le 10 décembre au Zénith de Caen, le 22 janvier 2027 à la salle Antarès du Mans, le 4 février 2027 au Zénith de Rouen