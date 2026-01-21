Musique. Cinq chanteuses à suivre en 2026

La scène musicale se réinvente : cinq chanteuses s'imposent déjà comme les révélations majeures de 2026, chacune affirmant une identité forte et un univers bien à elle.

Sienna Spiro

La jeune chanteuse londonienne s'impose comme l'une des révélations majeures du moment. A seulement 20 ans, Sienna Spiro séduit par une voix profonde et une sensibilité à fleur de peau. Son titre Die On This Hill, diffusé sur Tendance Ouest, a atteint le top 10 des ventes au Royaume-Uni en novembre 2025 et son premier EP Sink Now, Swim Late (2025) lui vaut déjà une nomination aux BRIT Awards dans la catégorie Critics' Choice.

Naïka

Naïka puise son inspiration dans un parcours international riche, entre pop, soul et influences afro-caribéennes. Après plusieurs EP remarqués et des collaborations prestigieuses, elle prépare son premier album ECLESIA, attendu début 2026. Un projet solaire et métissé, taillé pour toucher un large public.

Marguerite

Révélée lors de la Star Academy 2024, Marguerite s'impose avec une pop audacieuse et engagée. Son titre Les filles, les meufs et son EP Grandir confirment un univers affirmé, moderne et féministe. A 25 ans, elle séduit déjà la presse et les festivals, et à même décroché sa première nomination aux Victoires de la Musique qui auront lieu le 13 février prochain.

Alemeda

Le parcours d'Alemeda est atypique. Privée de musique durant son enfance, cette artiste éthiopienne-soudanaise s'est ensuite imposée grâce au rock et au R & B. Aujourd'hui signée sur le label de Kendrick Lamar et SZA, elle affirme son identité avec un deuxième EP intense et sans compromis. Son univers singulier et ses mélodies accrocheuses en font l'une des artistes à suivre en 2026.

Jeanne Bonjour

Issue de la scène rennaise, Jeanne Bonjour, 23 ans, s'impose comme une artiste rock fougueuse et impertinente. Après un premier album sorti en 2024, elle enchaîne les titres remarqués, oscillant entre énergie rock et disco-pop. En attendant un nouvel album, elle figure sur la bande originale de la saison 5 de Emily in Paris avec le titre Sous les néons.

De la soul intimiste à la pop française en passant par des influences internationales, ces artistes illustrent la diversité musicale qui s'annonce en 2026. Autant de noms à garder en tête… et à écouter sur Tendance Ouest.