Musique. Dans son nouveau single, Lara Fabian invite à lâcher prise et à danser

Mardi 20 janvier, Lara Fabian a ouvert un nouveau chapitre musical avec Je veux danser, un morceau pop porté par une mélodie entraînante et un refrain fédérateur. Coécrit avec Vitaa et le compositeur Renaud Rebillaud, le titre tranche avec ses ballades plus introspectives en misant sur l'élan et le mouvement.

Danser malgré un monde sombre

Derrière son énergie lumineuse, la chanson aborde pourtant un constat plus sombre sur l'époque actuelle. "Encore un geste, la Terre nous déteste", chante Lara Fabian dès le premier couplet, assumant la volonté de juxtaposer un propos grave à une musique dansante. En entrevue, l'artiste expliquait vouloir opposer au chaos ambiant un rythme capable d'aider à "mieux digérer le propos".

Le mouvement comme réponse

Pour la chanteuse, danser devient un acte presque salvateur. Une manière d'être soi, de traverser les pensées négatives et de retrouver une forme de lumière par le corps et le mouvement. Un message de résilience qui donne tout son sens au titre du morceau. Avec Je veux danser, Lara Fabian confirme son envie d'explorer de nouvelles couleurs musicales.

Lara Fabian est actuellement en tournée dans toute la France et sera, pour la deuxième fois seulement de sa carrière, à l'Accor Arena de Paris, le 10 mars prochain. On pourra également la retrouver en tant que coach pour The Voice sur TF1 dès le 14 février.