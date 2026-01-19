En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Musique. Julien Lieb s'offre un duo avec une star planétaire

Société. Julien Lieb a créé la surprise en dévoilant un duo inattendu avec la star italienne Laura Pausini, vendredi 16 janvier. Ensemble, ils réinterprètent "La dernière chanson (Due Vite)", un titre emblématique de l'Eurovision 2023.

Publié le 19/01/2026 à 16h03 - Par Aline
Julien Lieb s'offre un duo avec une star mondiale, Laura Pausini. Découvrez le hit sur "Tendance Ouest" ! - Capture d'écran YouTube - laurapausinitv

Julien Lieb continue son ascension. Vendredi 16 janvier 2026, il dévoile un duo prestigieux avec la chanteuse italienne Laura Pausini. Ensemble, ils réinterprètent La dernière chanson (Due Vite), de Marco Mengoni révélé à l'Eurovision 2023.

Après un premier duo remarqué avec Soprano, Julien Lieb s'offre une collaboration internationale. L'annonce de ce projet, faite quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux, a provoqué une vague de réactions enthousiastes. Beaucoup de fans ont salué cette rencontre musicale inattendue entre deux univers pourtant très différents.

Une chanson née à l'Eurovision

La dernière chanson (Due Vite) revisite le titre présenté par Marco Mengoni à l'Eurovision 2023, où il avait décroché la quatrième place. Laura Pausini explique avoir été immédiatement touchée par la version française du morceau. En découvrant l'univers de Julien Lieb, la chanteuse italienne décide alors de le contacter pour concrétiser cette collaboration.

Un accueil déjà très positif

Disponible depuis vendredi, le titre est accompagné d'un clip et séduit déjà le public.

Sur les réseaux sociaux, fans et artistes saluent cette nouvelle étape dans la carrière de Julien Lieb, qui confirme un peu plus sa place sur la scène musicale française, juste avant le de retrouver sur le parquet de "Danse Avec Les Stars", ce vendredi 23 janvier, aux côtés de sa partenaire, Elsa Bois.

