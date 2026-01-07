En ce moment The First Time Damiano DAVID
Musique. Après "Rage", Ebony se prépare à dévoiler un nouveau single

Société. Après plusieurs semaines de teasing, Ebony lève enfin le voile sur son prochain single en dévoilant un premier extrait sur ses réseaux sociaux. Intitulé "Mon Paradis" on connait également la date de sa sortie.

Publié le 07/01/2026 à 11h12 - Par Aline
Ebony dévoile la date de son prochain single ainsi qu'un extrait, à découvrir sur Tendance Ouest ! - Instagram - @ebonyqueensheba

Ebony vient de faire une annonce très attendue. Samedi soir dernier, après sa prestation remarquée sur le prime de la Star Academy, où elle a interprété Creep de Radiohead en compagnie de Théo P, l'artiste a révélé la date de sortie de son nouveau morceau intitulé Mon Paradis, pour ce vendredi 9 janvier. Un titre que ses fans suivent de près depuis qu'elle en partage les coulisses sur les réseaux.

@ebonyqueensheba Devinez le RER #enferouparadis ♬ MON PARADIS - ebonyqueensheba

En seulement quelques jours, Mon Paradis compte déjà plusieurs centaines de créations sur TikTok, preuve de l'attente autour de ce nouveau projet.

Un retour très attendu

Ce single marque le retour d'Ebony après Rage, son premier titre événement. Avec plus de 2 millions de streams, 12 000 créations TikTok et près de 900 000 vues sur son clip, le morceau avait posé les bases de son univers musical, entre pop et influences multiples.

Après avoir annoncé sa toute première tournée, Conception Tour, avec une date à la Maroquinerie complète en deux minutes, Ebony propose aujourd'hui un titre pop et envoûtant. Mon Paradis pourrait bien devenir l'un des titres favoris de sa fanbase, qui pourra sans doute chanter et danser dessus dans les salles françaises cette année.

Ebony dévoile la date de son prochain single ainsi qu'un extrait, à découvrir sur Tendance Ouest !Ebony dévoile la date de son prochain single ainsi qu'un extrait, à découvrir sur Tendance Ouest ! - Instagram - @ebonyqueensheba @felix_devaux

Galerie photos
