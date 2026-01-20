Idée de sortie. Inspiration, conseils, idées pour la maison… Le Salon de l'Habitat d'Yvetot fait son retour ce week-end

Installé à la salle du Vieux Moulin, le Salon de l'Habitat d'Yvetot réunit plus de 50 exposants sur 800m². Construction, rénovation, déco, énergie, aménagement intérieur ou extérieur : tous les univers de la maison sont représentés. Que vous ayez un projet précis ou simplement envie de vous inspirer, c'est l'endroit idéal pour échanger avec des professionnels locaux et découvrir des solutions adaptées à votre budget et à vos envies.

Des idées, des conseils et du savoir-faire local

Au fil des stands, vous pourrez découvrir les dernières tendances, et poser toutes vos questions. Immobilier, cuisine, menuiserie, courtage, traitement de l'eau ou encore énergies renouvelables : chaque projet trouve sa réponse.

Aymeric Tarratte d'ID'EXPO, organisateur de foires et de salons, nous en parle plus en détail :

Salon de l'Habitat Impossible de lire le son.

Le salon se visite gratuitement tout le week-end. Et pour la pause déjeuner, un food truck sera présent le samedi et le dimanche midi. Retrouvez toutes les informations de ce salon ici.

Pratique. Salle du Vieux Moulin – YvetotDu vendredi 23 janvier (14h) au dimanche 25 janvier 2026 (18h)Entrée gratuite