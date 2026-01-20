En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Idée de sortie. Inspiration, conseils, idées pour la maison… Le Salon de l'Habitat d'Yvetot fait son retour ce week-end

Société. Du 23 au 25 janvier 2026, le Salon de l'Habitat d'Yvetot revient pour sa 34e édition. Trois jours pour faire le plein d'idées, rencontrer des professionnels et avancer concrètement dans vos projets maison.

Publié le 20/01/2026 à 11h37 - Par Aline
Idée de sortie. Inspiration, conseils, idées pour la maison… Le Salon de l'Habitat d'Yvetot fait son retour ce week-end
Le Salon de l'Habitat à Yvetot est de retour ce week-end. Pendant trois jours, faites le plein d'idées et de conseils ! - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Installé à la salle du Vieux Moulin, le Salon de l'Habitat d'Yvetot réunit plus de 50 exposants sur 800m². Construction, rénovation, déco, énergie, aménagement intérieur ou extérieur : tous les univers de la maison sont représentés. Que vous ayez un projet précis ou simplement envie de vous inspirer, c'est l'endroit idéal pour échanger avec des professionnels locaux et découvrir des solutions adaptées à votre budget et à vos envies.

Des idées, des conseils et du savoir-faire local

Au fil des stands, vous pourrez découvrir les dernières tendances, et poser toutes vos questions. Immobilier, cuisine, menuiserie, courtage, traitement de l'eau ou encore énergies renouvelables : chaque projet trouve sa réponse.

Aymeric Tarratte d'ID'EXPO, organisateur de foires et de salons, nous en parle plus en détail :

Salon de l'Habitat

Le salon se visite gratuitement tout le week-end. Et pour la pause déjeuner, un food truck sera présent le samedi et le dimanche midi. Retrouvez toutes les informations de ce salon ici.

Pratique. Salle du Vieux Moulin – YvetotDu vendredi 23 janvier (14h) au dimanche 25 janvier 2026 (18h)Entrée gratuite

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Idée de sortie. Inspiration, conseils, idées pour la maison… Le Salon de l'Habitat d'Yvetot fait son retour ce week-end
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple