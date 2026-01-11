Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 11 janvier

Bélier
C'est une belle journée, paisible et sensuelle à passer avec des proches pour les célibataires, en duo pour les amoureux.
Taureau
Vous êtes envahi par les autres et leurs demandes indirectes… Rien ne vous oblige à tout accepter !
Gémeaux
Vous pensez peut-être que certains détails ne sont pas importants mais il semblerait que oui.
Cancer
Votre vie affective n'est pas très gratifiante et ça n'a rien d'étonnant car rien ne vous satisfait vraiment en ce moment.
Lion
Changez vos méthodes de fonctionnement, vous verrez que tout se passera mieux sur le plan de vos amours.
Vierge
Vous allez avoir envie de mettre du piquant dans votre quotidien. N'y allez pas trop fort quand même…
Balance
Des choix qui vous paraissaient couler de source sont remis en question.
Scorpion
Si vous avez connu des tensions avec votre entourage, le moment est venu de vous exprimer sans vouloir diriger ou manipuler quiconque !
Sagittaire
Vous verrez votre entourage sous un jour nouveau, ne vous inquiétez pas si pour le moment vous avez du mal à le cerner…
Capricorne
Vous serez plus réceptif aux encouragements de votre entourage à votre égard.
Verseau
Ne prenez aucune décision radicale, particulièrement en matière affective, aujourd'hui
Poissons
Arrêtez donc de croire que votre moitié fait des choses en cachette, c'est votre côté paranoïaque qui prend le dessus.
