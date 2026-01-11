Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 11 janvier

Bélier

C'est une belle journée, paisible et sensuelle à passer avec des proches pour les célibataires, en duo pour les amoureux.

Taureau

Vous êtes envahi par les autres et leurs demandes indirectes… Rien ne vous oblige à tout accepter !

Gémeaux

Vous pensez peut-être que certains détails ne sont pas importants mais il semblerait que oui.

Cancer

Votre vie affective n'est pas très gratifiante et ça n'a rien d'étonnant car rien ne vous satisfait vraiment en ce moment.

Lion

Changez vos méthodes de fonctionnement, vous verrez que tout se passera mieux sur le plan de vos amours.

Vierge

Vous allez avoir envie de mettre du piquant dans votre quotidien. N'y allez pas trop fort quand même…

Balance

Des choix qui vous paraissaient couler de source sont remis en question.

Scorpion

Si vous avez connu des tensions avec votre entourage, le moment est venu de vous exprimer sans vouloir diriger ou manipuler quiconque !

Sagittaire

Vous verrez votre entourage sous un jour nouveau, ne vous inquiétez pas si pour le moment vous avez du mal à le cerner…

Capricorne

Vous serez plus réceptif aux encouragements de votre entourage à votre égard.

Verseau

Ne prenez aucune décision radicale, particulièrement en matière affective, aujourd'hui

Poissons

Arrêtez donc de croire que votre moitié fait des choses en cachette, c'est votre côté paranoïaque qui prend le dessus.