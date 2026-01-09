En ce moment THE SHOW MUST GO ON QUEEN
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 9 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 09/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Une belle journée en perspective, qui vous éloigne momentanément des tracasseries auxquelles vous semblez exposé.

Taureau

Votre humour fera merveille pour dédramatiser une situation pourtant très embarrassante.

Gémeaux

Ne cogitez pas trop ou alors faites-le à bon escient. Pesez-vous les questions fondamentales mais arrêtez de tourner autour du pot.

Cancer

Faites confiance à votre sens du contact il pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités.

Lion

Vous êtes en forme et en beauté, c'est un bon jour pour s'occuper de soi, vous faire plaisir mais surtout séduire qui vous voulez.

Vierge

Vous vous mobilisez à fond pour résoudre des questions urgentes. Votre efficacité est redoutable aujourd'hui !

Balance

Saisissez l'aide que l'on vous propose sans penser qu'on le fait en contrepartie de quelque chose.

Scorpion

Battez le fer tant qu'il est chaud, n'attendez pas que les occasions vous passent sous le nez. Une personne vous tend une perche.

Sagittaire

Vous aurez le courage de contester, de vous battre dans le bon sens… Attention à ceux qui résistent !

Capricorne

Votre principale préoccupation aujourd'hui est de vous engager sur la voie du bonheur.

Verseau

Vous êtes enfin disposé à faire tout ce qu'il vous semble bon pour vous. Vous en avez assez de ne penser qu'aux autres.

Poissons

Vous disposez de ressources suffisantes pour gravir la montagne et atteindre les sommets sans risquer la panne !

