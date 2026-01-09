Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 9 janvier

Bélier
Une belle journée en perspective, qui vous éloigne momentanément des tracasseries auxquelles vous semblez exposé.
Taureau
Votre humour fera merveille pour dédramatiser une situation pourtant très embarrassante.
Gémeaux
Ne cogitez pas trop ou alors faites-le à bon escient. Pesez-vous les questions fondamentales mais arrêtez de tourner autour du pot.
Cancer
Faites confiance à votre sens du contact il pourrait vous ouvrir de nouvelles opportunités.
Lion
Vous êtes en forme et en beauté, c'est un bon jour pour s'occuper de soi, vous faire plaisir mais surtout séduire qui vous voulez.
Vierge
Vous vous mobilisez à fond pour résoudre des questions urgentes. Votre efficacité est redoutable aujourd'hui !
Balance
Saisissez l'aide que l'on vous propose sans penser qu'on le fait en contrepartie de quelque chose.
Scorpion
Battez le fer tant qu'il est chaud, n'attendez pas que les occasions vous passent sous le nez. Une personne vous tend une perche.
Sagittaire
Vous aurez le courage de contester, de vous battre dans le bon sens… Attention à ceux qui résistent !
Capricorne
Votre principale préoccupation aujourd'hui est de vous engager sur la voie du bonheur.
Verseau
Vous êtes enfin disposé à faire tout ce qu'il vous semble bon pour vous. Vous en avez assez de ne penser qu'aux autres.
Poissons
Vous disposez de ressources suffisantes pour gravir la montagne et atteindre les sommets sans risquer la panne !
