Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 8 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 08/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 8 janvier
Bélier

Vous prendrez des décisions énergiques. Votre résolution se tourne dans la bonne direction.

Taureau

Rien n'arrêtera votre détermination aujourd'hui, restez réceptif aux avis extérieurs malgré tout, vous y gagneriez.

Gémeaux

C'est un bon moment pour agir efficacement, avec confiance, audace et force.

Cancer

Avec votre moitié, une complicité intellectuelle vous réunit, vous partagez les mêmes centres d'intérêt.

Lion

Des événements imprévus provoquent des variations dans le domaine professionnel et vous devez vous y préparer.

Vierge

Vous ne manquez pas de gentilles attentions envers les personnes que vous aimez. Vous débordez de bonnes énergies tout au long de cette journée.

Balance

C'est une journée sous haute tension, les sentiments sont exclusifs, intenses, les émotions sont puissantes et les réactions très intuitives.

Scorpion

Avec votre moitié, aucun problème de communication. Des anciens projets se mettent en place, vous semblez sur la bonne voie.

Sagittaire

C'est une excellente journée pour vous occuper de vos investissements. Qu'il s'agisse d'amour ou de finances, votre instinct ne vous lâchera pas.

Capricorne

Un conseil extérieur va vous permettre de sortir d'une impasse. Ouvrez-vous aux suggestions de votre entourage.

Verseau

La bonne humeur et la bonne entente sont au rendez-vous. Vous êtes débordant d'optimisme.

Poissons

C'est une période pleine de réjouissances et vous en êtes reconnaissant.

