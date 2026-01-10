En ce moment PAS D'AMI (COMME TOI) STEPHAN EICHER
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 10 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 10/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 10 janvier
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous vous occuperez des autres et vous serez heureux, en fin de journée, d'avoir pu donner un coup de pouce à votre entourage.

Taureau

Vous serez tenté de prendre des risques. C'est d'ailleurs dans ce créneau que la chance vous attend.

Gémeaux

La journée est idéale pour vous accorder un temps de repos, à votre corps et votre esprit.

Cancer

Faites le point sur votre façon de vivre, vous vous apercevrez de mauvaises habitudes… Délogez-les !

Lion

La passion entre dans votre vie par la grande porte. Vous entamez un nouveau changement.

Vierge

Si vous avez perdu quelque chose, relâchez votre tension mentale, laissez parler votre intuition.

Balance

Ne vous forcez pas à porter un masque dont personne n'est dupe. Soyez authentique sans faux-semblants !

Scorpion

La prudence s'impose aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les liens déjà établis ou les relations familiales.

Sagittaire

Inutile de se remettre en cause à tout bout de champ. Votre rôle n'est pas de tout palier.

Capricorne

Votre vie sentimentale se renforce, vous tissez des liens intenses, plus passionnés.

Verseau

Si le grand silence vous met mal à l'aise, prévoyez une sortie entre amis et filez faire la fête.

Poissons

Prenez les choses comme elles viennent, aujourd'hui. Ce sera le plus moyen d'obtenir gain de cause.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 10 janvier
