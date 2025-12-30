En ce moment Cheap thrills SIA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Qui fait battre le cœur des Français en 2025 ? Le classement est tombé

Société. Alors que l'année s'achève, le baromètre Ifop pour TF1-LCI dévoile les personnalités préférées des Français en 2025. Sans surprise, la musique règne en maître, avec un podium exclusivement composé de chanteurs.

Publié le 30/12/2025 à 14h02 - Par Aline
People. Qui fait battre le cœur des Français en 2025 ? Le classement est tombé
Jean-Jacques Goldman conserve la première place dans le classement des personnalités préférées des Français. Il est suivi par deux autres grands artistes de la chanson française. - Wikipédia

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors que l'année s'achève, le baromètre Ifop pour TF1-LCI dévoile les personnalités préférées des Français en 2025. Indétrônable depuis neuf ans, Jean-Jacques Goldman conserve la première place et confirme son statut d'icône nationale. Très présent en 2025, le chanteur a marqué l'année avec un titre inédit pour les 100 ans du Bleuet de France et sa collaboration sur le prochain album de Céline Dion.

Derrière lui, Florent Pagny grimpe sur la deuxième marche du podium, tandis que Francis Cabrel signe une progression spectaculaire, passant de la 9e à la 3e place, une première pour le poète de la chanson française.

Des stars indétrônables dans le cœur des Français

Au pied du podium, Omar Sy reste l'un des artistes les plus aimés du pays, suivi par Zinédine Zidane. La première femme du classement, Sophie Marceau, arrive en 6e position, devant Mylène Farmer. Complètent le Top 10 : Thomas Pesquet, Soprano et Michel Sardou. Preuve que certaines figures traversent les générations, ce classement 2025 mêle icônes intemporelles et artistes toujours très populaires auprès des Français.

Les 10 personnalités préférées des Français en 2025 :

1. Jean-Jacques Goldman

2. Florent Pagny

3. Francis Cabrel

4. Omar Sy

5. Zinédine Zidane

6. Sophie Marceau

7. Mylène Farmer

8. Thomas Pesquet

9. Soprano

10. Michel Sardou

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
People. Qui fait battre le cœur des Français en 2025 ? Le classement est tombé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple