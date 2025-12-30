People. Qui fait battre le cœur des Français en 2025 ? Le classement est tombé

Alors que l'année s'achève, le baromètre Ifop pour TF1-LCI dévoile les personnalités préférées des Français en 2025. Indétrônable depuis neuf ans, Jean-Jacques Goldman conserve la première place et confirme son statut d'icône nationale. Très présent en 2025, le chanteur a marqué l'année avec un titre inédit pour les 100 ans du Bleuet de France et sa collaboration sur le prochain album de Céline Dion.

Derrière lui, Florent Pagny grimpe sur la deuxième marche du podium, tandis que Francis Cabrel signe une progression spectaculaire, passant de la 9e à la 3e place, une première pour le poète de la chanson française.

Des stars indétrônables dans le cœur des Français

Au pied du podium, Omar Sy reste l'un des artistes les plus aimés du pays, suivi par Zinédine Zidane. La première femme du classement, Sophie Marceau, arrive en 6e position, devant Mylène Farmer. Complètent le Top 10 : Thomas Pesquet, Soprano et Michel Sardou. Preuve que certaines figures traversent les générations, ce classement 2025 mêle icônes intemporelles et artistes toujours très populaires auprès des Français.

Les 10 personnalités préférées des Français en 2025 :

1. Jean-Jacques Goldman

2. Florent Pagny

3. Francis Cabrel

4. Omar Sy

5. Zinédine Zidane

6. Sophie Marceau

7. Mylène Farmer

8. Thomas Pesquet

9. Soprano

10. Michel Sardou