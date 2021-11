Hors Normandie. En ce jour de Saint Valentin, découvrez les personnalités avec lesquelles les français voudraient passer la St Valentin !

Que vous soyez célibataire ou en couple pour la St Valentin, vous avez forcément déjà rêvé de la passer avec une célébrité. LaFourchette, dévoile avec l'Institut de sondage Yougov, les personnalités préférées des Français pour célébrer la Saint-Valentin au restaurant.

Alors évidemment, on pourrait parier sur des acteurs tels que Ryan Gosling, Ben Affleck ou, pourquoi pas, Brad Pitt. Mais, détrompez-vous ! Chez les femmes, on a un autre classement en tête.

CHEZ LES FEMMES

3. Jean Jacques Goldman

2. Bradley Cooper

1. Barack Obama

CHEZ LES HOMMES

3. Monica Bellucci

2. Michelle Obama

1. Sophie Marceau

Chez les femmes, on rêve de passer la Saint Valentin avec Bradley Cooper, Barack Obama ou encore, plus étonnant, Jean Jacques Goldman ! Pour les hommes, on voudrait passer du temps avec Michelle Obama, Sophie Marceau ou encore Monica Bellucci.

Et vous, avez qui passeriez-vous la Saint Valentin ?

