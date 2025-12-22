Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 22 décembre

Bélier

Vous aurez plaisir à vous occuper des autres et on vous le rendra positivement.

Taureau

Vous allez entrer dans une période d'expansion professionnelle. Vous saurez tirer parti de votre dynamisme.

Gémeaux

Vous comprenez que vivre amoureusement est un acte privilégié qui vous emmène très haut et très loin.

Cancer

Vous n'aurez certainement pas à vous plaindre. Vous pourrez vous détendre complètement et laisser parler votre cœur.

Lion

Vous aurez une vision plus étendue de votre avenir professionnel. Cela va vous motiver.

Vierge

Evitez de vous mettre la pression et profitez de tous les bons moments que vous réserve cette journée.

Balance

Ne gaspillez pas votre belle énergie ! Ne vous dispersez pas. Du côté de l'humeur, journée très énergique.

Scorpion

N'espérez pas que votre entourage suive votre rythme ! Il faudra savoir vous adapter.

Sagittaire

La joie de vivre revient en force, c'est fini les envies de solitude. De belles heures s'annoncent.

Capricorne

Donnez-vous le temps de réfléchir en profondeur avant d'agir. Cela vous ouvrira des portes insoupçonnées.

Verseau

Il est temps de lever le pied dans vos activités physiques… Laissez faire les autres, pour une fois !

Poissons

Des projets et des opportunités s'offrent à vous. Vous n'avez plus qu'à choisir. Tout dépendra de vos envies.