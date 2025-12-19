Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 19 décembre

Bélier

Un remaniement est à en vue. Ne vous inquiétez pas, rien ne viendra menacer votre position.

Taureau

Vos projets amoureux prennent une ampleur importante. Votre nature ambitieuse semble faire des miracles.

Gémeaux

Un apaisement inattendu vient vous faciliter la tâche, votre travail devient de ce fait, plus fluide.

Cancer

Votre entourage sera chaleureux et vous donnera de grandes satisfactions. Ne restez pas dans votre bulle !

Lion

Vous pourrez-vous éviter des soucis pesants aujourd'hui si vous acceptez de vous consacrer à des points de détails qui ont de l'importance.

Vierge

Le rythme semble se calmer mais vous avez toujours beaucoup de pain sur la planche.

Balance

C'est une excellente journée pour renforcer votre vie amicale : ne la laissez pas passer.

Scorpion

Vous serez plus à l'aise en société, c'est le moment de soigner vos relations dans le bon sens.

Sagittaire

Vous obtiendrez ce que vous voudrez grâce à vos talents de persuasion. Vous serez remarquablement efficace !

Capricorne

Action et bonne humeur sont au rendez-vous ! Méfiez-vous quand même de ne pas commettre d'excès que vous pourriez rapidement regretter.

Verseau

L'heure est venue de profiter de moments de tranquillité pour apaiser vos tensions.

Poissons

Vous ébordez d'énergie et de joie de vivre. Vous avez envie de tout et tout de suite.