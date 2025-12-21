Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 décembre

Bélier
Vos émotions sont incontrôlables aujourd'hui et vous avez du mal à garder le bon cap.
Taureau
Mettez-vous à l'abri dans votre carapace habituelle et ne vous souciez pas trop de l'agitation qui vous entoure.
Gémeaux
Votre caractère plutôt calme pourrait changer. Vous n'allez pas rester très longtemps zen !
Cancer
Après un petit coup de stress ces jours derniers, l'heure est à l'amour, l'amour est encore l'amour !
Lion
Vous serez nettement mieux dans votre peau aujourd'hui ! Et cela renforcera votre bonne humeur.
Vierge
L'opportunité de prouver ce que vous valez vraiment va s'offrir à vous.
Balance
Tout le monde semble vouloir tout, tout de suite, c'est un jour où le premier arrivé est le premier servi !
Scorpion
Gardez le contact avec vos amis, ils sont votre principale source de satisfactions.
Sagittaire
Vous serez décidé à améliorer votre intérieur… Travaux en perspective !
Capricorne
Surprenez votre douce moitié avec de petites attentions. Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes.
Verseau
Votre bonne humeur vous permet toutes les audaces, suivez ce fil !
Poissons
Rien ne semble aujourd'hui s'opposer à votre bonheur et à l'épanouissement de vos affections.
