Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 21 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 21/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vos émotions sont incontrôlables aujourd'hui et vous avez du mal à garder le bon cap.

Taureau

Mettez-vous à l'abri dans votre carapace habituelle et ne vous souciez pas trop de l'agitation qui vous entoure.

Gémeaux

Votre caractère plutôt calme pourrait changer. Vous n'allez pas rester très longtemps zen !

Cancer

Après un petit coup de stress ces jours derniers, l'heure est à l'amour, l'amour est encore l'amour !

Lion

Vous serez nettement mieux dans votre peau aujourd'hui ! Et cela renforcera votre bonne humeur.

Vierge

L'opportunité de prouver ce que vous valez vraiment va s'offrir à vous.

Balance

Tout le monde semble vouloir tout, tout de suite, c'est un jour où le premier arrivé est le premier servi !

Scorpion

Gardez le contact avec vos amis, ils sont votre principale source de satisfactions.

Sagittaire

Vous serez décidé à améliorer votre intérieur… Travaux en perspective !

Capricorne

Surprenez votre douce moitié avec de petites attentions. Ne vous laissez pas influencer par d'autres personnes.

Verseau

Votre bonne humeur vous permet toutes les audaces, suivez ce fil !

Poissons

Rien ne semble aujourd'hui s'opposer à votre bonheur et à l'épanouissement de vos affections.

