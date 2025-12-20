En ce moment Gabriela KATSEYE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 20 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 20/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 20 décembre
Bélier

Si vous avez le bonheur de pouvoir rester à la maison, votre journée sera douce entre repos, cuisine, ou cocooning…

Taureau

C'est une excellente journée pour apporter votre soutien à vos proches et chasser d'éventuelles tensions.

Gémeaux

De redoutables tentations risquent de surgir… méfiez-vous de vos impulsions !

Cancer

Vous pourriez ressentir au cours de cette journée une envie puissante de rester chez vous sous la couette !

Lion

Une bonne nouvelle égaye votre journée cela vous mettant de bonne humeur.

Vierge

Votre énergie est au rendez-vous ! Profitez-en pour régler tout ce qui traîne.

Balance

Un renouveau se fera sentir, si vous avez un différend à régler, le moment est opportun pour le faire.

Scorpion

Vous ne pourrez-vous empêcher d'exprimer haut et fort le fond de vos pensées, même si cela crée des étincelles.

Sagittaire

Vous êtes en forme, mais vous avez les yeux plus gros que le ventre, attention aux excès de table.

Capricorne

Si vous optez pour le juste milieu, vous allez tirer habilement votre épingle du jeu.

Verseau

Vous profitez du bien-être, du confort, de tous les petits plaisirs que vous apporte cette journée et vous avez raison !

Poissons

Vous aurez des facilités à plonger dans le travail, n'oubliez pas de passer à autre chose ensuite pour vous aérer la tête.

