Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 16 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 16/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous avez envie de changements : et si vous commenciez par petites touches pour tester vos envies ?

Taureau

Vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui, en vous trouvant mille choses à faire, même si ce sont des broutilles.

Gémeaux

Une impression de fatigue entrave vos activités, la réponse se trouve dans la qualité de votre sommeil.

Cancer

Un massage de la nuque ou du dos vous permettrait d'évacuer les tensions et de vous détendre.

Lion

Aujourd'hui, vous endosserez un rôle de médiateur qui vous ira comme un gant.

Vierge

Si vous avez commis une gaffe ne cherchez pas à vous rattraper vous ne feriez que vous enfoncer.

Balance

Depuis quelque temps vous accumulez la tension nerveuse, vous devez trouver le moyen de décompresser.

Scorpion

La mauvaise foi de certaines personnes vous irrite mais ne le montrez pas, soyez plus malin.

Sagittaire

Vous vous poserez des questions existentielles. N'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance.

Capricorne

Ne cherchez pas à avoir toujours raison, même seul contre tous.

Verseau

Vous serez de mauvaise humeur car vous sentez que pas mal de choses vous échappent. Et vous détestez cela.

Poissons

Attention à ne pas compenser vos tracas du jour par des excès en tous genres. Cela ne fera qu'aggraver les choses.

