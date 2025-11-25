En ce moment WALKING ON THE DREAM EMPIRE OF THE SUN
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 25 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 25/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Profitez d'un bon état d'esprit pour entreprendre et pour vous faire plaisir amoureusement parlant.

Taureau

Retour de flamme, nouvelles rencontres, vos amours sont sous les feux de la rampe. Ne vous gênez pas pour profiter !

Gémeaux

Cessez de revenir en permanence sur des détails qui vous ont froissé. Votre entourage n'avait, très certainement, aucune arrière-pensée.

Cancer

La douceur et le bien-être sont au programme ! Profitez-en bien !

Lion

Les rencontres que vous faites vous apportent avant tout un bien-être, il est inutile de vous poser trop de questions.

Vierge

Vous aurez des facilités à trouver un accord, à vous engager fermement, vous serez fier de vous.

Balance

En couple ou célibataire, vous irez de surprises en surprises aujourd'hui.

Scorpion

Vous serez plus facilement raisonnable, aujourd'hui… Profitez-en pour abattre des corvées qui vous pèsent.

Sagittaire

Sentimentalement, les bonnes surprises vont se succéder. Vous n'avez pas de souci à vous faire.

Capricorne

Gardez les pieds sur terre si vous sortez, ne présumez pas que vous serez invincible… Comportez-vous avec modération.

Verseau

Faire un pas vers l'autre vous est facile et agréable. Vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner.

Poissons

Votre bonne humeur et votre ouverture d'esprit vont être particulièrement appréciées.

