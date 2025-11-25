Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 25 novembre

Bélier
Profitez d'un bon état d'esprit pour entreprendre et pour vous faire plaisir amoureusement parlant.
Taureau
Retour de flamme, nouvelles rencontres, vos amours sont sous les feux de la rampe. Ne vous gênez pas pour profiter !
Gémeaux
Cessez de revenir en permanence sur des détails qui vous ont froissé. Votre entourage n'avait, très certainement, aucune arrière-pensée.
Cancer
La douceur et le bien-être sont au programme ! Profitez-en bien !
Lion
Les rencontres que vous faites vous apportent avant tout un bien-être, il est inutile de vous poser trop de questions.
Vierge
Vous aurez des facilités à trouver un accord, à vous engager fermement, vous serez fier de vous.
Balance
En couple ou célibataire, vous irez de surprises en surprises aujourd'hui.
Scorpion
Vous serez plus facilement raisonnable, aujourd'hui… Profitez-en pour abattre des corvées qui vous pèsent.
Sagittaire
Sentimentalement, les bonnes surprises vont se succéder. Vous n'avez pas de souci à vous faire.
Capricorne
Gardez les pieds sur terre si vous sortez, ne présumez pas que vous serez invincible… Comportez-vous avec modération.
Verseau
Faire un pas vers l'autre vous est facile et agréable. Vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner.
Poissons
Votre bonne humeur et votre ouverture d'esprit vont être particulièrement appréciées.
