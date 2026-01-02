Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 2 janvier

Bélier
Vos chances professionnelles seront renforcées ; n'hésitez pas à vous fier à votre intuition.
Taureau
Votre optimisme en hausse vous fait voir le bon côté des choses et des situations.
Gémeaux
Ne présumez pas de vos forces sur des impulsions, mesurez vos dépenses d'énergie au long terme.
Cancer
Faites preuve de la plus grande vigilance pour ne pas tomber dans les pièges d'escrocs et d'arnaqueurs de tous bords.
Lion
Il est possible que vos relations avec vos proches soient un peu tendues.
Vierge
Soyez réceptif à ce qui se dit autour de vous, une chance va passer.
Balance
Une petite baisse de moral passagère, et quelques douleurs qui pourraient se porter sur votre dos ou sur vos dents.
Scorpion
Grâce à votre positive attitude vous n'aurez pas de mal à passer une bonne journée.
Sagittaire
Vous bénéficierez d'un bon climat de compréhension et d'entente ; profitez-en pour harmoniser vos relations amicales.
Capricorne
Consolidez votre situation par tous les moyens, même si vous estimez ne pas avoir à vous faire de soucis à ce sujet.
Verseau
Ne prenez pas le risque de prêter de l'argent à un ami, aussi fiable soit-il. Le moment n'est pas opportun.
Poissons
Apprenez à écouter votre corps pendant les efforts, ralentissez le rythme si vous ressentez de l'inconfort !
