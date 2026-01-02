En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 2 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 02/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 2 janvier
Bélier

Vos chances professionnelles seront renforcées ; n'hésitez pas à vous fier à votre intuition.

Taureau

Votre optimisme en hausse vous fait voir le bon côté des choses et des situations.

Gémeaux

Ne présumez pas de vos forces sur des impulsions, mesurez vos dépenses d'énergie au long terme.

Cancer

Faites preuve de la plus grande vigilance pour ne pas tomber dans les pièges d'escrocs et d'arnaqueurs de tous bords.

Lion

Il est possible que vos relations avec vos proches soient un peu tendues.

Vierge

Soyez réceptif à ce qui se dit autour de vous, une chance va passer.

Balance

Une petite baisse de moral passagère, et quelques douleurs qui pourraient se porter sur votre dos ou sur vos dents.

Scorpion

Grâce à votre positive attitude vous n'aurez pas de mal à passer une bonne journée.

Sagittaire

Vous bénéficierez d'un bon climat de compréhension et d'entente ; profitez-en pour harmoniser vos relations amicales.

Capricorne

Consolidez votre situation par tous les moyens, même si vous estimez ne pas avoir à vous faire de soucis à ce sujet.

Verseau

Ne prenez pas le risque de prêter de l'argent à un ami, aussi fiable soit-il. Le moment n'est pas opportun.

Poissons

Apprenez à écouter votre corps pendant les efforts, ralentissez le rythme si vous ressentez de l'inconfort !

