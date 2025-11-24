En ce moment Je reste là Gaëtan ROUSSEL
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 24 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 24/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 24 novembre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Mettez de côté vos doutes et incertitudes. Encouragez votre moitié dans ses projets.

Taureau

Si vous souhaitez évoluer et que l'on vous remarque, sachez sortir du lot et n'hésitez pas à faire valoir vos points de vue.

Gémeaux

C'est une belle journée pour partager avec votre moitié les plaisirs les plus simples et les plus sains de la vie.

Cancer

Cette journée sera extrêmement favorable à l'amélioration de votre carrière.

Lion

Votre bon sens et votre clairvoyance vont vous permettre de résoudre certaines choses qui vous tiennent à cœur.

Vierge

Si vous parvenez à faire taire vos doutes, vous pourrez maintenir votre énergie au beau fixe.

Balance

Rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin car votre énergie est franche et convaincante.

Scorpion

Vous ne tiendrez pas en place aujourd'hui. A se demander ce que vous fuyez, à courir dans tous les sens !

Sagittaire

L'ambiance du jour chamboule vos repères sentimentaux. Place au renouveau !

Capricorne

Il est temps de vous consacrer sérieusement à votre bien-être, alors n'attendez plus pour vous faire du bien !

Verseau

Si des petites broutilles vous ont contrarié, grâce à la personne que vous aimez, vous passerez à autre chose.

Poissons

De bons résultats vous donnent confiance et vous feront avancer.

