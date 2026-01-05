Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 5 janvier

Bélier
Les décisions que prendront les autres vous seront favorables et il ne sera pas nécessaire de faire pression.
Taureau
Vous allez avoir besoin de vous sentir soutenu, c'est la clé de votre bonne humeur plus encore que de coutume.
Gémeaux
C'est la grande forme ! Pas un nuage en vue. Mais modérez-vous avant l'épuisement.
Cancer
Votre confiance en vous est au top. Elle vous permet d'aller de l'avant en toute sérénité.
Lion
Vous voilà un peu sur la réserve dans le domaine amoureux, c'est dommage. Relâchez la pression et laissez-vous aller à vos émotions.
Vierge
Il est particulièrement probable que vous ayez l'opportunité de réaliser une sortie, un voyage ou une rencontre, ne le laissez pas passer…
Balance
C'est une belle journée pour voir vos amis, en faire de nouveaux ou dénicher des protections inespérées pour vos différents projets.
Scorpion
Votre flair ne vous trompera pas, il y a une piste de réflexion qu'il serait utile de creuser pour votre évolution.
Sagittaire
Une belle intensité émotionnelle vient secouer le cocotier de votre sensibilité.
Capricorne
Prenez votre place, une bonne fois pour toutes. Et puis, cessez de penser que les autres valent mieux que vous.
Verseau
Ne restez pas sur de brillantes idées sans les mettre à exécution !
Poissons
Vous savez résister à la pression et employer les moyens appropriés, c'est rassurant.
