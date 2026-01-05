Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 5 janvier

Bélier

Les décisions que prendront les autres vous seront favorables et il ne sera pas nécessaire de faire pression.

Taureau

Vous allez avoir besoin de vous sentir soutenu, c'est la clé de votre bonne humeur plus encore que de coutume.

Gémeaux

C'est la grande forme ! Pas un nuage en vue. Mais modérez-vous avant l'épuisement.

Cancer

Votre confiance en vous est au top. Elle vous permet d'aller de l'avant en toute sérénité.

Lion

Vous voilà un peu sur la réserve dans le domaine amoureux, c'est dommage. Relâchez la pression et laissez-vous aller à vos émotions.

Vierge

Il est particulièrement probable que vous ayez l'opportunité de réaliser une sortie, un voyage ou une rencontre, ne le laissez pas passer…

Balance

C'est une belle journée pour voir vos amis, en faire de nouveaux ou dénicher des protections inespérées pour vos différents projets.

Scorpion

Votre flair ne vous trompera pas, il y a une piste de réflexion qu'il serait utile de creuser pour votre évolution.

Sagittaire

Une belle intensité émotionnelle vient secouer le cocotier de votre sensibilité.

Capricorne

Prenez votre place, une bonne fois pour toutes. Et puis, cessez de penser que les autres valent mieux que vous.

Verseau

Ne restez pas sur de brillantes idées sans les mettre à exécution !

Poissons

Vous savez résister à la pression et employer les moyens appropriés, c'est rassurant.