Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 22 novembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 22/11/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Ne soyez pas déçu si vous n'obtenez pas rapidement ce que vous voulez. Poursuivez vos efforts.

Taureau

Vous débordez d'énergie, pourtant, il est temps que vous vous débarrassiez de vos mauvaises habitudes.

Gémeaux

L'entente avec votre moitié sera idyllique. Vous évoluerez dans une ambiance faite de tendresse et de sensualité.

Cancer

Ne vous laissez pas emporter par le mouvement ! Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.

Lion

Votre pouvoir de séduction sera à son apogée et vous saurez parfaitement en profiter.

Vierge

Vous êtes parfois un peu trop sûr de vous et vous prenez des risques sans même vous en rendre compte.

Balance

Si vous acceptez de vous laisser surprendre par la nouveauté, vous vous sentirez métamorphosé.

Scorpion

Ne vous compliquez pas la vie ! Cherchez toujours la solution la plus simple. Vous ne le regretterez pas.

Sagittaire

Vous aurez un choix à faire ou bien des décisions à prendre concernant le domaine de la famille.

Capricorne

En famille, ne voyez pas des problèmes là où il n'y en a pas, avancez sans crainte.

Verseau

Des soutiens inattendus dans le clan familial apportent un climat de fraternité, aujourd'hui.

Poissons

Un peu trop de nervosité, ne laissez pas le stress s'installer, il y a de nombreux moyens de l'évacuer.

