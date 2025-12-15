Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 15 décembre

Bélier

Si vous le pouvez, gardez-vous du temps pour une opération détente et relaxation, votre corps le réclame !

Taureau

C'est la grande forme physique et émotionnelle. Tout va super bien, vous êtes dans un bon état d'esprit.

Gémeaux

Vous affichez votre bonne humeur, entouré de vos proches et vous avez le sourire, vous êtes ravi !

Cancer

Il y a des jours où l'on préférerait rester sous la couette ! Celui-ci en fait partie. Mais n'oubliez pas, vos proches sont là !

Lion

Une bonne nouvelle pourrait arriver pile au moment où vous jetiez l'éponge !

Vierge

La fantaisie revient, cette journée vous inspire d'excellentes idées, novatrices et intelligentes.

Balance

C'est une belle journée pour vous distinguer avec ce que vous détenez comme qualités les plus personnelles.

Scorpion

Vous passez d'agréables moments en famille. Aucune prise de tête. Tout est fluide.

Sagittaire

Des tensions au sein de la famille vous donnent envie de claquer la porte. Vous prenez sur vous.

Capricorne

Vous êtes prêt à vous plier en quatre pour faire plaisir à vos proches. Pour eux, vous n'avez aucune limite.

Verseau

L'atmosphère en famille est détendue, vous appréciez vraiment cette ambiance chaleureuse, profitez-en !

Poissons

Attention votre susceptibilité pourrait vous pousser à prendre de mauvaises décisions, n'agissez pas trop vite !