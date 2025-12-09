Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 9 décembre

Bélier

Affirmez ce que vous avez à dire sans arrière-pensée. Vous pouvez vous placer en leader.

Taureau

De nouveaux projets se profilent, mais vos relations ne se développent pas toujours comme vous l'espériez…

Gémeaux

La fin d'un souci arrive sans rien forcer. Cette facilité vous donne des ailes, dans le bon sens !

Cancer

Attention de ne pas en faire trop ou trop vite. C'est dans le bon sens et la modération que les progrès seront les plus sensibles.

Lion

Vous êtes particulièrement de bonne humeur et vous avez envie de faire plaisir à tous ceux qui vous entourent.

Vierge

Vous semblez avoir trouvé la bonne formule qui vous rend satisfait et nettement moins seul : ne pas vous prendre la tête.

Balance

Des résultats très encourageants vont vous donner le carburant nécessaire pour faire un pas de géant vers la réussite.

Scorpion

Vous êtes au sommet de votre forme à tel point qu'on vient se nourrir à votre contact de votre énergie reboostée.

Sagittaire

C'est en goûtant à l'insouciance que votre journée pétillera comme les bulles d'un grand cru.

Capricorne

Une période d'examens ou de travail intensif vous fatigue un peu. Vous avez besoin de souffler et de récupérer.

Verseau

D'humeur vagabonde, vous aurez du mal à rester concentré, n'entamez rien de sérieux aujourd'hui.

Poissons

Une légère fatigue se fait sentir. C'est votre manque de sommeil qui est ici en cause. Soyez plus vigilant sur votre hygiène de vie !