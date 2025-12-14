Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 14 décembre

Bélier
Ne négligez pas votre sommeil, indispensable pour une bonne récupération musculaire et nerveuse !
Taureau
Vous bénéficierez d'un fort pouvoir de séduction et n'aurez aucun mal à faire des conquêtes amoureuses.
Gémeaux
Si vous vivez en couple, attention à ne pas blesser votre moitié au nom de votre précieuse liberté.
Cancer
Si vous êtes un cœur à prendre, soyez sûr que les prétendants ne manqueront pas ; vous ferez des rencontres très prometteuses.
Lion
Votre impulsivité pourrait vous jouer de mauvais tours ; tâchez de conserver votre self-control.
Vierge
Ne vous laissez pas trop envahir par les considérations matérielles : prenez le temps de vivre, quitte à gagner et à posséder moins.
Balance
Les responsabilités familiales vous paraîtront tout d'un coup bien lourdes à assumer ; courage !
Scorpion
Vos proches et vos amis sauront vous entourer d'attentions et cela vous sécurisera.
Sagittaire
Une extraordinaire zénitude s'est emparée de vous et ne semble pas vouloir vous lâcher. Profitez-en à fond !
Capricorne
Votre tendance à la compassion sera renforcée aujourd'hui. Il est possible qu'elle vous amène à vous occuper exagérément des autres
Verseau
Vous imposerez à votre moitié votre façon de penser sans vous préoccuper une seule minute des siennes.
Poissons
Tout glisse sur vous aujourd'hui, rien ne semble pouvoir ébranler le calme olympien que vous afficherez toute la journée
