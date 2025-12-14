En ce moment SEXUAL HEALING MARVIN GAYE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 14 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 14/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 14 décembre
Bélier

Ne négligez pas votre sommeil, indispensable pour une bonne récupération musculaire et nerveuse !

Taureau

Vous bénéficierez d'un fort pouvoir de séduction et n'aurez aucun mal à faire des conquêtes amoureuses.

Gémeaux

Si vous vivez en couple, attention à ne pas blesser votre moitié au nom de votre précieuse liberté.

Cancer

Si vous êtes un cœur à prendre, soyez sûr que les prétendants ne manqueront pas ; vous ferez des rencontres très prometteuses.

Lion

Votre impulsivité pourrait vous jouer de mauvais tours ; tâchez de conserver votre self-control.

Vierge

Ne vous laissez pas trop envahir par les considérations matérielles : prenez le temps de vivre, quitte à gagner et à posséder moins.

Balance

Les responsabilités familiales vous paraîtront tout d'un coup bien lourdes à assumer ; courage !

Scorpion

Vos proches et vos amis sauront vous entourer d'attentions et cela vous sécurisera.

Sagittaire

Une extraordinaire zénitude s'est emparée de vous et ne semble pas vouloir vous lâcher. Profitez-en à fond !

Capricorne

Votre tendance à la compassion sera renforcée aujourd'hui. Il est possible qu'elle vous amène à vous occuper exagérément des autres

Verseau

Vous imposerez à votre moitié votre façon de penser sans vous préoccuper une seule minute des siennes.

Poissons

Tout glisse sur vous aujourd'hui, rien ne semble pouvoir ébranler le calme olympien que vous afficherez toute la journée

