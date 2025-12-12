Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 12 décembre

Bélier
Vos chances professionnelles seront renforcées ; n'hésitez pas à vous fier à votre intuition.
Taureau
Baisse de régime, attention ! Faites une cure d'oligo-éléments pour renforcer les défenses naturelles de votre organisme.
Gémeaux
Vous aurez autre chose de plus important à penser qu'à vos amours. Les reproches fuseront, car votre moitié apprécierait plus de constance.
Cancer
Faites preuve de la plus grande vigilance pour ne pas tomber dans les pièges d'escrocs et d'arnaqueurs de tous bords.
Lion
Il est possible que vos relations avec vos proches soient un peu tendues.
Vierge
Soyez réceptif à ce qui se dit autour de vous, une chance va passer.
Balance
Une petite baisse de moral passagère, et quelques douleurs qui pourraient se porter sur votre dos ou sur vos dents.
Scorpion
Ne vous mêlez pas aux discussions qui peuvent secouer vos proches entre eux, ne prenez surtout pas parti.
Sagittaire
Vous bénéficierez d'un bon climat de compréhension et d'entente ; profitez-en pour harmoniser vos relations amicales.
Capricorne
Consolidez votre situation par tous les moyens, même si vous estimez ne pas avoir à vous faire de soucis à ce sujet.
Verseau
Ne prenez pas le risque de prêter de l'argent à un ami, aussi fiable soit-il. Le moment n'est pas opportun.
Poissons
Apprenez à écouter votre corps pendant les efforts, ralentissez le rythme si vous ressentez de l'inconfort !
