Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 12 décembre

Bélier

Vos chances professionnelles seront renforcées ; n'hésitez pas à vous fier à votre intuition.

Taureau

Baisse de régime, attention ! Faites une cure d'oligo-éléments pour renforcer les défenses naturelles de votre organisme.

Gémeaux

Vous aurez autre chose de plus important à penser qu'à vos amours. Les reproches fuseront, car votre moitié apprécierait plus de constance.

Cancer

Faites preuve de la plus grande vigilance pour ne pas tomber dans les pièges d'escrocs et d'arnaqueurs de tous bords.

Lion

Il est possible que vos relations avec vos proches soient un peu tendues.

Vierge

Soyez réceptif à ce qui se dit autour de vous, une chance va passer.

Balance

Une petite baisse de moral passagère, et quelques douleurs qui pourraient se porter sur votre dos ou sur vos dents.

Scorpion

Ne vous mêlez pas aux discussions qui peuvent secouer vos proches entre eux, ne prenez surtout pas parti.

Sagittaire

Vous bénéficierez d'un bon climat de compréhension et d'entente ; profitez-en pour harmoniser vos relations amicales.

Capricorne

Consolidez votre situation par tous les moyens, même si vous estimez ne pas avoir à vous faire de soucis à ce sujet.

Verseau

Ne prenez pas le risque de prêter de l'argent à un ami, aussi fiable soit-il. Le moment n'est pas opportun.

Poissons

Apprenez à écouter votre corps pendant les efforts, ralentissez le rythme si vous ressentez de l'inconfort !