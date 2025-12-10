Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 10 décembre

Bélier
Avec vos amis, vous jouez avec grand soin et grand plaisir le rôle d'intermédiaire. Votre performance est réussie !
Taureau
En amour tous les espoirs sont permis : une rencontre, des projets amoureux… Vous pouvez absolument tout tenter sans ne rien craindre.
Gémeaux
Vous ne prenez pas de décisions, mais le seul fait de poser les problèmes, sous leurs différents aspects, permet aux autres d'avancer.
Cancer
Beaucoup d'entre vous auront envie d'intimité. Si c'est le cas, coupez vos téléphones.
Lion
Vos humeurs sont changeantes, vos nouvelles relations sont fragiles et vos émotions dictent tous vos discours.
Vierge
La forme est au rendez-vous, rien ne vous arrête, pas même vos excès… C'est la seule faille à votre énergie.
Balance
Votre patience vous sera d'un grand secours et vous devrez peut-être vous isoler de certaines influences ou coopérer avec des personnes aussi motivées que vous.
Scorpion
Veillez à ne forcer la main à personne si vous souhaitez que le résultat soit à la hauteur de vos espérances sentimentales.
Sagittaire
Faites une pause dans vos réflexions financières, vous avez besoin de souffler, de sortir de vos soucis qui sont purement transitoires.
Capricorne
Vous êtes sur les bons rails pour donner un coup de boost à votre orientation ou style de vie.
Verseau
Fuyez les personnes négatives, elles vous prennent de l'énergie et vous éloignent de vos buts.
Poissons
Ne vous laissez pas décourager si vous ne réussissez pas tout à la perfection, relâchez la pression.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.