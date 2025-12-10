Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 10 décembre

Bélier

Avec vos amis, vous jouez avec grand soin et grand plaisir le rôle d'intermédiaire. Votre performance est réussie !

Taureau

En amour tous les espoirs sont permis : une rencontre, des projets amoureux… Vous pouvez absolument tout tenter sans ne rien craindre.

Gémeaux

Vous ne prenez pas de décisions, mais le seul fait de poser les problèmes, sous leurs différents aspects, permet aux autres d'avancer.

Cancer

Beaucoup d'entre vous auront envie d'intimité. Si c'est le cas, coupez vos téléphones.

Lion

Vos humeurs sont changeantes, vos nouvelles relations sont fragiles et vos émotions dictent tous vos discours.

Vierge

La forme est au rendez-vous, rien ne vous arrête, pas même vos excès… C'est la seule faille à votre énergie.

Balance

Votre patience vous sera d'un grand secours et vous devrez peut-être vous isoler de certaines influences ou coopérer avec des personnes aussi motivées que vous.

Scorpion

Veillez à ne forcer la main à personne si vous souhaitez que le résultat soit à la hauteur de vos espérances sentimentales.

Sagittaire

Faites une pause dans vos réflexions financières, vous avez besoin de souffler, de sortir de vos soucis qui sont purement transitoires.

Capricorne

Vous êtes sur les bons rails pour donner un coup de boost à votre orientation ou style de vie.

Verseau

Fuyez les personnes négatives, elles vous prennent de l'énergie et vous éloignent de vos buts.

Poissons

Ne vous laissez pas décourager si vous ne réussissez pas tout à la perfection, relâchez la pression.