Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 8 décembre

Bélier

Cette journée est très favorable aux amis et amoureux, vous avez l'occasion de renforcer vos liens les plus précieux.

Taureau

Soyez direct mais respectueux pour clarifier vos sentiments. Cette approche proactive pourrait éviter des malentendus inutiles.

Gémeaux

C'est une journée idéale pour travailler en équipe et pour collaborer dans toutes sortes de projets.

Cancer

Votre esprit cartésien va vous permettre de résoudre une difficulté en famille.

Lion

Vous êtes performant à bloc et les résultats sont à la hauteur de ce que vous attendiez.

Vierge

Vous réfléchissez avec lucidité et beaucoup de sens pratique sur vos hautes aspirations, sur vos projets les plus ambitieux.

Balance

Une attente sera nécessaire pour consolider un projet. Ne baissez pas les bras pour autant.

Scorpion

Votre énergie est débordante, mais vous aurez une fâcheuse tendance à partir un peu dans tous les sens.

Sagittaire

Vous allez devoir faire passer votre vie familiale avant votre vie amoureuse car une personne de votre entourage n'a pas le moral.

Capricorne

Vous devez rompre avec le quotidien, et trouver des activités qui vous font plaisir.

Verseau

Tout ce qui est en rapport avec l'éducation, les enfants, les jeunes est favorisé. Si vous œuvrez dans ces domaines, vous aurez des résultats probants.

Poissons

Vous profitez de vos moments de pause pour vous plonger dans votre bulle et vous mettre à lire ou rêver.