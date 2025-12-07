Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 7 décembre

Bélier

Malgré la belle atmosphère de cette journée, vous aurez du mal à profiter.

Taureau

Physiquement, rien ne vous semblera insurmontable, vous pourriez déplacer des montagnes.

Gémeaux

Ecoutez votre corps et ajustez progressivement vos efforts pour éviter les tensions inutiles.

Cancer

Vous aurez l'énergie nécessaire pour faire face à la journée chargée qui vous attend.

Lion

L'amour vous donnera des ailes et vous surprendrez même l'être aimé par votre joie de vivre et votre dynamisme.

Vierge

Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, votre bonne humeur attirera les regards et vous pourrez séduire sans efforts.

Balance

Votre stress va disparaître sans que vous ayez à faire quoi que ce soit pour cela.

Scorpion

Ne laissez personne interférer dans votre vie sentimentale même si c'est un parent.

Sagittaire

Vous ne vivrez que pour l'instant présent et serez tout à vos amours. Votre moitié devra être aux petits soins pour vous.

Capricorne

Une super journée ! Les réjouissances vous permettent d'oublier les soucis du moment. Sur le plan amoureux, des surprises, heureuses !

Verseau

Vous êtes l'élu du jour. Et ce devrait être une très bonne journée ! Valorisante ! En tout cas, vos petites affaires avancent !

Poissons

Vous avez très envie de faire plaisir et vous mettez tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour pouvoir le faire !