Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 6 décembre

Bélier

Vous aurez bien du mal à imposer votre état d'esprit positif à votre entourage.

Taureau

Votre intuition peut vous aider à éviter les pièges que certaines personnes essaieront de vous tendre dans le cadre de votre métier.

Gémeaux

Si vous voulez garder la forme vous devez faire de l'exercice surtout si vous avez un travail sédentaire.

Cancer

La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors faites très attention avant de donner votre avis.

Lion

Votre manque de confiance en vous risque de perturber la bonne entente qui régnait dans votre couple.

Vierge

Journée harmonieuse et agréable à vivre que vous soyez seul ou accompagné.

Balance

Ce n'est pas parce que vous doutez de vous que les soupçons infondés qui pèsent sur votre moitié sont justifiés.

Scorpion

Vous aurez de la vitalité et du tonus ; mais ne gaspillez pas votre énergie inutilement.

Sagittaire

Cette journée va vous paraître longue ! Une rentrée d'argent imprévue vous fera changer d'humeur.

Capricorne

Ne vous étonnez pas si vous attirez tous les regards aujourd'hui ! Vous serez irrésistible.

Verseau

Bien dans votre peau et heureux de vivre, vous ne souffrirez pas de la solitude.

Poissons

Faites un peu plus attention à votre manière de dire ce que vous pensez. Vous êtes trop direct.