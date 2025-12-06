Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 6 décembre

Bélier
Vous aurez bien du mal à imposer votre état d'esprit positif à votre entourage.
Taureau
Votre intuition peut vous aider à éviter les pièges que certaines personnes essaieront de vous tendre dans le cadre de votre métier.
Gémeaux
Si vous voulez garder la forme vous devez faire de l'exercice surtout si vous avez un travail sédentaire.
Cancer
La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors faites très attention avant de donner votre avis.
Lion
Votre manque de confiance en vous risque de perturber la bonne entente qui régnait dans votre couple.
Vierge
Journée harmonieuse et agréable à vivre que vous soyez seul ou accompagné.
Balance
Ce n'est pas parce que vous doutez de vous que les soupçons infondés qui pèsent sur votre moitié sont justifiés.
Scorpion
Vous aurez de la vitalité et du tonus ; mais ne gaspillez pas votre énergie inutilement.
Sagittaire
Cette journée va vous paraître longue ! Une rentrée d'argent imprévue vous fera changer d'humeur.
Capricorne
Ne vous étonnez pas si vous attirez tous les regards aujourd'hui ! Vous serez irrésistible.
Verseau
Bien dans votre peau et heureux de vivre, vous ne souffrirez pas de la solitude.
Poissons
Faites un peu plus attention à votre manière de dire ce que vous pensez. Vous êtes trop direct.
