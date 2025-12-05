Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 5 décembre

Bélier
Prenez du temps pour vous libérer l'esprit après une journée de travail et vous serez de meilleure humeur en famille.
Taureau
La vie au travail sera sans histoire. Vous assumerez tranquillement vos tâches. Vous entrez dans une période favorable.
Gémeaux
Votre cœur pourrait bien balancer entre deux personnes fort séduisantes.
Cancer
Si vous devez organiser un départ, un voyage, commencez par bien comparer les prix.
Lion
La tendresse sera très présente dans vos relations avec votre entourage proche.
Vierge
Aucun contretemps ne parviendra à vous contrarier. Vous serez concentré sur le but à atteindre.
Balance
Si vous espérez faire la rencontre de votre vie, il faudra patienter. Aujourd'hui, c'est l'amitié et la tendresse qui seront privilégiées.
Scorpion
Vous commencerez la journée pourvu d'une grande motivation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous feront avancer rapidement.
Sagittaire
Intégrez des pauses actives dans votre journée, comme une courte promenade ou quelques étirements
Capricorne
Eviter le piège de la dispersion sera un véritable challenge pour vous aujourd'hui !
Verseau
Il vous faudra prendre des décisions mais vous manquerez d'enthousiasme.
Poissons
Une analyse de vos objectifs s'impose avant d'agir. Prenez le temps qu'il faut avant de vous décider.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.