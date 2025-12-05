En ce moment GOOD FEELING FLO RIDA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 5 décembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 05/12/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Prenez du temps pour vous libérer l'esprit après une journée de travail et vous serez de meilleure humeur en famille.

Taureau

La vie au travail sera sans histoire. Vous assumerez tranquillement vos tâches. Vous entrez dans une période favorable.

Gémeaux

Votre cœur pourrait bien balancer entre deux personnes fort séduisantes.

Cancer

Si vous devez organiser un départ, un voyage, commencez par bien comparer les prix.

Lion

La tendresse sera très présente dans vos relations avec votre entourage proche.

Vierge

Aucun contretemps ne parviendra à vous contrarier. Vous serez concentré sur le but à atteindre.

Balance

Si vous espérez faire la rencontre de votre vie, il faudra patienter. Aujourd'hui, c'est l'amitié et la tendresse qui seront privilégiées.

Scorpion

Vous commencerez la journée pourvu d'une grande motivation et d'un besoin d'action. Les deux combinés vous feront avancer rapidement.

Sagittaire

Intégrez des pauses actives dans votre journée, comme une courte promenade ou quelques étirements

Capricorne

Eviter le piège de la dispersion sera un véritable challenge pour vous aujourd'hui !

Verseau

Il vous faudra prendre des décisions mais vous manquerez d'enthousiasme.

Poissons

Une analyse de vos objectifs s'impose avant d'agir. Prenez le temps qu'il faut avant de vous décider.

