Musique. "Mozart l'Opéra Rock" bientôt de retour ?

Loisir. Alors que la comédie musicale "Le Roi Soleil" cartonne en ce moment à Paris avant une tournée française, un autre spectacle musical pourrait lui aussi faire son retour : "Mozart l'Opéra Rock".

Publié le 08/12/2025 à 17h12 - Par Kevin
Le spectacle musical "Mozart l'Opéra Rock" bientôt de retour sur le devant de la scène. - Mikelangelo--Mozart

Après le retour triomphal du Roi Soleil sur les scènes françaises, une autre comédie musicale culte s'apprête à faire vibrer le public : Mozart l'Opéra Rock. Créé par Dove Attia et Albert Cohen, le spectacle avait marqué toute une génération entre 2009 et 2011, séduisant plus de 1,4 million de spectateurs avant de conquérir l'Asie à partir de 2016.

Porté par un album devenu emblématique, avec des titres comme Tatoue-moi ou L'Assasymphonie, le show s'est imposé comme un phénomène pop culturel.

Cet incroyable come-back a été dévoilé discrètement dans le programme du Roi Soleil, actuellement de retour sur scène à Paris avant d'entamer une tournée dans toute la France.

Une question reste en suspens : les interprètes mythiques de Mozart et Salieri, à savoir Mikelangelo Loconte et Florent Mothe, seront-ils de retour ? Pour l'instant, le mystère reste entier, mais l'annonce fait déjà frémir les fans.

