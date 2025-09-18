Des plages de Ouistreham au Zénith de Caen. Normands de Chœur fait vibrer les comédies musicales pour soutenir la SNSM

Après le succès du Grand Choral pour la Paix en 2024, l'association Normands de Chœur revient avec une création inédite et spectaculaire. Sur scène, 350 choristes, 11 musiciens en live, des danseurs et des artistes professionnels réunis pour faire revivre les grands classiques de la comédie musicale. De Starmania à Notre Dame de Paris, en passant par Les Misérables ou encore Le Roi Soleil, le public est invité à un voyage musical intense et émouvant.

Un clip tourné sur la plage de Ouistreham

Le 28 septembre dès 10h, la plage de Ouistreham accueillera le tournage d'un clip unique : Etre à la hauteur, extrait du Roi Soleil, interprété par les choristes entourés des Sauveteurs en Mer. Un moment fort qui met en avant la solidarité, le courage et l'envie de se dépasser, des valeurs partagées par tous ceux qui participent à cette belle aventure.

Un événement au profit de la SNSM

Parce que la musique peut aussi sauver des vies, les deux représentations seront données au profit de la SNSM, les Sauveteurs en Mer, engagés au quotidien pour secourir les personnes en danger en mer. Un hommage vibrant leur sera rendu, à travers ce spectacle.

Entre performance vocale, énergie scénique et engagement solidaire, Normands de Chœur promet un spectacle grandiose et porteur de sens. Réservez vos places dès maintenant.