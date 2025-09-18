En ce moment Autrement Julien LIEB
Des plages de Ouistreham au Zénith de Caen. Normands de Chœur fait vibrer les comédies musicales pour soutenir la SNSM

Culture. Les 13 et 14 juin 2026, le Zénith de Caen vibrera au rythme des plus grandes comédies musicales. Un événement XXL mêlant passion, solidarité et performance artistique.

Publié le 18/09/2025 à 17h35 - Par Aline
Les choristes de Normands de Choeur et les Sauveteurs en Mer se réunissent, dimanche 28 septembre, sur la plage de Ouistreham pour le tournage du clip "Etre à la hauteur". - PYLM-bdf-0623

Après le succès du Grand Choral pour la Paix en 2024, l'association Normands de Chœur revient avec une création inédite et spectaculaire. Sur scène, 350 choristes, 11 musiciens en live, des danseurs et des artistes professionnels réunis pour faire revivre les grands classiques de la comédie musicale. De Starmania à Notre Dame de Paris, en passant par Les Misérables ou encore Le Roi Soleil, le public est invité à un voyage musical intense et émouvant.

Un clip tourné sur la plage de Ouistreham

Le 28 septembre dès 10h, la plage de Ouistreham accueillera le tournage d'un clip unique : Etre à la hauteur, extrait du Roi Soleil, interprété par les choristes entourés des Sauveteurs en Mer. Un moment fort qui met en avant la solidarité, le courage et l'envie de se dépasser, des valeurs partagées par tous ceux qui participent à cette belle aventure.

Un événement au profit de la SNSM

Parce que la musique peut aussi sauver des vies, les deux représentations seront données au profit de la SNSM, les Sauveteurs en Mer, engagés au quotidien pour secourir les personnes en danger en mer. Un hommage vibrant leur sera rendu, à travers ce spectacle.

Entre performance vocale, énergie scénique et engagement solidaire, Normands de Chœur promet un spectacle grandiose et porteur de sens. Réservez vos places dès maintenant.

Galerie photos
Affiche Grand Choral 2026 - Tendance Ouest

