[En images]. Avant l'été, les futurs sauveteurs en mer se forment à Houlgate

Ils seront postés sur les plages dès le 1er juillet. Mais avant de pouvoir enfiler leur tee-shirt orange, les futurs sauveteurs de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) avaient encore une dernière chose à faire : l'étape finale de formation, qui s'est déroulée à Houlgate du 26 au 30 mai. Pendant une semaine, les 14 apprentis, âgés pour la plupart de 18 à 20 ans, ont enchaîné les exercices grandeur nature. Objectif : valider leur diplôme de SSA (Surveillance et sauvetage aquatique), la dernière pièce du puzzle après une année de formation intense. Car devenir sauveteur en mer, ça ne s'improvise pas.

Aidé d'un collègue, le futur sauveteur installe la victime sur la planche pour la ramener au rivage. La difficulté : gérer la direction et la stabilité du paddle, en restant bien perpendiculaire aux vagues.

Une fois la victime extraite de l'eau, elle est remplacée par un mannequin pour vérifier l'apprentissage délicat du massage cardiaque. Une autre membre de l'équipe a préparé le défibrillateur sur la plage.

Les formations se déroulent ponctuellement de fin septembre à fin mai au prix de 1 000 euros pour six diplômes. "Il y a toujours un peu de stress pendant les exercices, mais c'est positif, ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et surtout, ça soude l'équipe", témoigne Antoine Gislson, futur sauveteur. Il a découvert la SNSM l'an dernier, lors d'un remorquage en Corse. "Notre bateau était en panne. Les sauveteurs sont venus à notre rencontre. Cette expérience m'a marqué… et m'a donné envie de m'engager à mon tour." Dès juillet, ces 14 nouveaux sauveteurs seront déployés un peu partout en France : sur les plages normandes, bretonnes ou encore sur la côte Atlantique. Avec un objectif en tête : veiller sur les vacanciers et intervenir au moindre danger.

Pendant les exercices, les jurés observent depuis la plage et notent la prestation. Dans ce cas, ils ont félicité les sauveteurs pour la rapidité de leur sauvetage : moins de six minutes pour ramener la victime.

Tout au long de l'année, les apprentis ont validé plusieurs certificats : permis bateau, PSE1 et PSE2 (secourisme en équipe), CRR (radiotéléphonie), BNSSA (surveillance des baignades en piscine).