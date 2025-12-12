Solidarité. "Etre à la hauteur" : le clip événement de Normands de Chœur est sorti

Le voici enfin : le clip que 350 choristes, danseurs, comédiens et artistes professionnels appartenant à l'Association Normands de Chœur pour la promotion du chant choral en Normandie ont préparé pendant des mois. Sous la direction passionnée de Sophie Delma, à la mise en scène, l'exigence musicale de Franck Ballier, et la chorégraphie inspirée de Matteo Reggiori, Etre à la hauteur prend vie. Tourné sur la plage de Ouistreham, ce moment suspendu a réuni choristes et Sauveteurs en Mer. Ce clip sorti le 1er décembre raconte l'élan, le courage, la solidarité. Ce lien invisible entre celles et ceux qui donnent… et ceux qui sauvent.

Cette année, Normands de Chœur dédie son immense spectacle, les 13 et 14 juin 2026 au Zénith de Caen, à la SNSM du Calvados, ces femmes et ces hommes qui incarnent chaque jour les mots du refrain : "Etre à la hauteur."