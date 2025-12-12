En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Solidarité. "Etre à la hauteur" : le clip événement de Normands de Chœur est sorti

Solidarité. Un vent de solidarité souffle depuis les plages de Ouistreham : 350 voix, des artistes professionnels et les Sauveteurs en Mer unissent leurs forces dans un clip émouvant. Un avant-goût fort avant les grands spectacles au Zénith de Caen, en juin 2026.

Publié le 12/12/2025 à 11h05 - Par Aline
Solidarité. "Etre à la hauteur" : le clip événement de Normands de Chœur est sorti
Le clip de Normands de Choeur est sorti. Un avant-goût fort avant les grands spectacles au Zénith de Caen. Découvrez-le sur Tendance Ouest ! - Capture d'écran YouTube - Normands de Choeur

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le voici enfin : le clip que 350 choristes, danseurs, comédiens et artistes professionnels appartenant à l'Association Normands de Chœur pour la promotion du chant choral en Normandie ont préparé pendant des mois. Sous la direction passionnée de Sophie Delma, à la mise en scène, l'exigence musicale de Franck Ballier, et la chorégraphie inspirée de Matteo Reggiori, Etre à la hauteur prend vie. Tourné sur la plage de Ouistreham, ce moment suspendu a réuni choristes et Sauveteurs en Mer. Ce clip sorti le 1er décembre raconte l'élan, le courage, la solidarité. Ce lien invisible entre celles et ceux qui donnent… et ceux qui sauvent.

Cette année, Normands de Chœur dédie son immense spectacle, les 13 et 14 juin 2026 au Zénith de Caen, à la SNSM du Calvados, ces femmes et ces hommes qui incarnent chaque jour les mots du refrain : "Etre à la hauteur."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Solidarité. "Etre à la hauteur" : le clip événement de Normands de Chœur est sorti
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple