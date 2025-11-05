En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Cinéma. Les Jonas Brothers signent leur grand retour avec un film de Noël féerique

Loisir. Les Jonas Brothers troquent les scènes de concert pour les plateaux de tournage. Le trio star revient avec "Un Noël chez les Jonas Brothers", une comédie musicale pleine d'humour et de magie.

Publié le 05/11/2025 à 17h22 - Par Aline
Kevin, Joe et Nick s'offrent un nouveau défi : conquérir les écrans pour les fêtes de fin d'année. Leur film, "Un Noël chez les Jonas Brothers" sera disponible sur Disney+ dès le 14 novembre 2025. - Instagram - @jonasbrothers

Les Jonas Brothers n'ont pas dit leur dernier mot ! Après avoir enflammé les salles de concert du monde entier, Kevin, Joe et Nick s'offrent un nouveau défi : conquérir les écrans pour les fêtes de fin d'année. Leur film, Un Noël chez les Jonas Brothers, s'annonce comme une comédie familiale aussi déjantée que chaleureuse. Il sera disponible en exclusivité sur Disney+ dès le 14 novembre 2025.

Une course contre la montre pleine de rebondissements

Dans cette aventure musicale, les trois frères jouent… leur propre rôle. L'histoire commence à Londres, au lendemain d'un concert triomphal. Alors qu'ils rêvent de rentrer à New York pour fêter Noël en famille, rien ne se passe comme prévu. Entre rencontres improbables et péripéties en série, leur voyage prend vite des allures d'épopée.

Autour du trio, un casting aussi surprenant qu'éclectique : Chloe Bennet, Billie Lourd, ou encore Andrew Barth Feldman se joignent à la fête pour un Noël haut en couleur. La bande originale du film sortira elle aussi le 14 novembre, avec des titres inédits qui devraient rapidement s'imposer dans les playlists de Noël.

Un film à regarder en famille, chocolat chaud à la main, pour entrer de bonne humeur dans la magie des fêtes.

