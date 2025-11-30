Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 30 novembre

Bélier

Vous faites preuve de grands sentiments et votre besoin d'affection réclame des preuves concrètes d'amour.

Taureau

Votre nature excessive sera le seul obstacle à votre énergie. Ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts !

Gémeaux

Soyez prudent vous pourriez cumuler les gaffes. Bien entendu, vous ne ferez pas exprès, mais vous auriez des ennemis jurés !

Cancer

C'est un bon jour pour défendre vos projets, dissiper des malentendus, tendre des perches ou discuter positivement.

Lion

Même si vous êtes débordé, donnez-vous du temps en famille… Vous y trouverez de grandes satisfactions.

Vierge

Des amitiés naissantes très positives sont en vue.

Balance

C'est une bonne journée pour donner de l'ampleur à vos idéaux et agir en conséquence.

Scorpion

En amour, vous êtes sur la bonne lancée pour avoir plus confiance en vous et être moins possessif avec votre moitié.

Sagittaire

Une personne âgée ou un enfant a besoin de vous et vous lui consacrez tout votre temps.

Capricorne

Vous êtes sur le chemin qui mène à de belles satisfactions. Alors, ne vous en privez pas et continuez comme ça !

Verseau

Vous rencontrez les bonnes personnes, au bon moment et ces rencontres prometteuses vous permettent de faire des bonds en avant.

Poissons

Convaincu de vos certitudes, vous tendez à imposer vos idées. Attention aux réactions que vous suscitez !