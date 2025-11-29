Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 29 novembre

Bélier

Une occasion de vous amuser vous fera couper avec votre quotidien.

Taureau

Vous êtes pleinement disposé pour faire des efforts afin d'entretenir la flamme du désir avec votre bien-aimé.

Gémeaux

L'occasion est venue de relâcher la pression, de vous détacher de ce qui vous pèse et de passer à de nouvelles choses.

Cancer

La fin d'une situation délicate arrive. Mobilisez votre optimisme, encore un petit effort !

Lion

Vous ne manquez pas de répondant et vous prenez votre élan, pour aller aux points essentiels.

Vierge

Vous allez puiser dans vos ressources nerveuses, donnez-vous la possibilité de vous délasser pour récupérer.

Balance

Même si votre moitié n'avance pas aussi vite que vous dans votre relation, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.

Scorpion

C'est une très bonne journée pour laisser libre cours à vos désirs et prendre rendez-vous avec vos passions.

Sagittaire

Une belle harmonie est probable, la générosité et la bonté s'invitent au sein de votre foyer

Capricorne

Planifiez, déléguez pour ne pas succomber sous le poids du stress ! Sagesse et patience vous permettront de concrétiser vos plans à temps…

Verseau

L'exaspération vous guette, vous trouvez certaines personnes trop laxistes, restez calme.

Poissons

Vous parvenez à dégager le temps et la motivation nécessaires pour réaliser vos projets familiaux ou de couple.