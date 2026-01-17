En ce moment Tears Sabrina CARPENTER
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 17 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 17/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 17 janvier
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

En couple, les moments difficiles sont derrière vous, concentrez-vous sur l'évolution de votre relation.

Taureau

Tous les signaux sont au vert dans la gestion de votre portefeuille. Cela vous permet d'être plus constructif encore !

Gémeaux

Vous vous montrez créatif et vous profitez de votre imagination pour sortir de la routine et lancer de nouvelles idées.

Cancer

Vous ne devriez croiser aucun obstacle de taille sur votre route et vous aurez sans doute l'opportunité de briller de tous vos feux.

Lion

Vous pouvez ranger vos doutes dans un placard fermé à double tour.

Vierge

Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, vivez les choses comme vous les ressentez.

Balance

En amour, si une personne vous déclare sa flamme, vous douterez. Votre fragilité du moment vous fait reculer.

Scorpion

Vous serez fier de vos actions, votre vision est équitable pour tous, c'est le moment de faire des choses importantes…

Sagittaire

Evitez le surmenage, votre corps a besoin de repos. Pensez à vous relaxer.

Capricorne

Vous menez vos actions avec une grande efficacité. Vous fourmillez d'idées et vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un proche.

Verseau

Vous débordez d'énergie mais vous ne la canalisez pas bien, vous devrez faire un effort pour contenter votre entourage.

Poissons

Prenez soin de vous plus régulièrement. Vous vous sentirez mieux et votre bien-être se répercutera sur votre entourage.

